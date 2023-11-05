У Харкові помер польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював за Україну на Донеччині
У суботу, 4 листопада, у харківській лікарні помер 49-річний польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював в Авдіївці з російською армією. Два тижні тому він потрапив у важку ДТП
Про це повідомила журналістка Кароліна Баца-Поґожельська у Facebook.
"Пішов наступного дня після того, як мені наснився. Так, ти встав з лікарняного ліжка в тому кителі, в якому я востаннє тебе бачила, коли мене пустили до тебе, без слідів наслідків аварії й операції", - написала вона.
Баца-Поґожельська зазначила, що напередодні смерті вони з Беднарським мали зустрітися в Харкові.
"Зараз у мене таке відчуття, що якби тобі не дали перепустку, на яку ти так довго чекав, ти був би сьогодні живий і ми годинами розмовляли б телефоном, як це було раніше", - додала журналістка.
Вона доглядала за польським добровольцем у лікарні після аварії. Бійця планували вивести з коми та транспортувати до Києва.
За словами журналісти, поляк воював на стороні України на Авдіївському напрямку. Перед ДТП він повертався з позиції в Авдіївці.
- Також напередодні, 25 жовтня, в Україні на фронті загинув воїн Інтернаціонального батальйону з Румунії, 27-річний Рудольф Віттман.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе