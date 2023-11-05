У Харкові помер польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював за Україну на Донеччині

Про це повідомила журналістка Кароліна Баца-Поґожельська у Facebook.

"Пішов наступного дня після того, як мені наснився. Так, ти встав з лікарняного ліжка в тому кителі, в якому я востаннє тебе бачила, коли мене пустили до тебе, без слідів наслідків аварії й операції", - написала вона.

Баца-Поґожельська зазначила, що напередодні смерті вони з Беднарським мали зустрітися в Харкові.

"Зараз у мене таке відчуття, що якби тобі не дали перепустку, на яку ти так довго чекав, ти був би сьогодні живий і ми годинами розмовляли б телефоном, як це було раніше", - додала журналістка.

Вона доглядала за польським добровольцем у лікарні після аварії. Бійця планували вивести з коми та транспортувати до Києва.

За словами журналісти, поляк воював на стороні України на Авдіївському напрямку. Перед ДТП він повертався з позиції в Авдіївці.