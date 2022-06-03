Про це інформує Харківська міська рада.

Повідомляється, що під час пресконференції 3 червня директори комунальних підприємств "Харківські теплові мережі", "Харківводоканал", "Жилкомсервіс" та "Комплекс із вивезення побутових відходів" зазначили, що підприємства не мають фінансової можливості продовжувати роботу в безоплатному режимі.



Зазначається, що протягом 3 місяців повномасштабної війни з харків'ян не брали плату за комунальні послуги. Натомість працівники комунальних підприємств робили все можливе, аби навіть у воєнних умовах місто жило: ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти тощо.



Міськрада зазначає, що внаслідок масових російських обстрілів багато об'єктів критичної інфраструктури були зруйновані або зазнали ушкоджень. Аби підготувати місто до нового опалювального сезону та якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру, мерія прийняла рішення відновити оплату послуг ЖКГ.



Крім того, повідомляється, що за указом мера Харкова Ігоря Терехова усі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані. Комунальні підприємства зроблять перерахунок, та вже у липні містяни отримають квитанції з нарахуванням за минулий місяць. Крім того, якщо харків'яни уже мали заборгованість з оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжної квитанції.



А тим жителям, які оплачували послуги під час 3 місяців повномасштабної війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня.



Як наголошує міськрада Харкова, тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними.

Нагадаємо, 2 червня у Харкові для 8 тис. мешканців мікрорайону "Сонячний" відновили газопостачання, полагодивши обстріляні росіянами газогони

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