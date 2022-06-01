Про це заявили у пресслужбі Харківської міської ради, передає Укрінформ.

Мер міста Ігор Терехов зауважив що кошти на будівництво станцій лежать на рахунках і їх використають, щойно дозволить воєнна обстановка. Зважаючи на воєнний досвід, заплановано змінити проєктну документацію, зокрема щодо електродепо на станції "Перемога".

"Ворог обстрілював наші депо, постраждала певна кількість складів метрополітену. Тому з метою безпеки проєкт необхідно змінити та пустити депо під землею. Ми повинні врахувати досвід, отриманий під час війни", - пояснив мер.

Зараз тривають переговори з потенційними підрядниками, які повинні підтвердити подальшу участь у тендері. Також 31 травня Ігор Терехов зустрівся з представником Європейського банку реконструкції та розвитку, що кредитує будівництво.

Проєкт будівництва електродепо та станцій Олексіївської лінії "Державінська" й "Одеська" в бік вул. Одеської затвердили до повномасштабної війни РФ проти України, а також оголосили тендери. Навесні мали почати будівництво, але процес сповільнився через вторгнення Росії.

Зараз метро Харкова налічує 30 станцій. Ігор Терехов зауважив, що російські обстріли пошкодили шість складів і депо метрополітену.

27 травня метро Харкова повністю відновило роботу в режимі перевезень.

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