У проєкт будівництва метро Харкова внесуть зміни через воєнний досвід
У Харкові з метою безпеки змінять проєкт будівництва нових станцій і електродепо метро з урахуванням воєнного досвіду
Про це заявили у пресслужбі Харківської міської ради, передає Укрінформ.
Мер міста Ігор Терехов зауважив що кошти на будівництво станцій лежать на рахунках і їх використають, щойно дозволить воєнна обстановка. Зважаючи на воєнний досвід, заплановано змінити проєктну документацію, зокрема щодо електродепо на станції "Перемога".
"Ворог обстрілював наші депо, постраждала певна кількість складів метрополітену. Тому з метою безпеки проєкт необхідно змінити та пустити депо під землею. Ми повинні врахувати досвід, отриманий під час війни", - пояснив мер.
Зараз тривають переговори з потенційними підрядниками, які повинні підтвердити подальшу участь у тендері. Також 31 травня Ігор Терехов зустрівся з представником Європейського банку реконструкції та розвитку, що кредитує будівництво.
Проєкт будівництва електродепо та станцій Олексіївської лінії "Державінська" й "Одеська" в бік вул. Одеської затвердили до повномасштабної війни РФ проти України, а також оголосили тендери. Навесні мали почати будівництво, але процес сповільнився через вторгнення Росії.
Зараз метро Харкова налічує 30 станцій. Ігор Терехов зауважив, що російські обстріли пошкодили шість складів і депо метрополітену.
- 27 травня метро Харкова повністю відновило роботу в режимі перевезень.
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