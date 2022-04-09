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У Харкові посилилися обстріли, ворог перемикнувся на нові райони міста – депутат районної ради

9 квітня, 2022 субота
08:27
Новини Харків

Останні дві доби посилилися обстріли Харкова, ворог перемкнувся на інші райони міста, до градів додалась важка артилерія, потрапляють по будинках, вулицям, спортивним клубам

Про ситуацію у Харкові розповів Богдан Ткачук, голова фракції Харківської районної ради в етері Еспресо TV

Голова фракції повідомив: "У нас відбувається посилення обстрілів останні дві доби, перед цим десь тиждень було більш-менш тихо. Обстрілювалася Північна Салтівка, це вже в них постійна робота, вони по ній луплять, немає живого місці на Північній Салтівці. Зараз вони перемкнулися за останні два дні на інші райони міста це Павлове поле, Холодна гора, Олексіївка. До градів додалась важка артилерія 152-й, можливо, і 203-й калібр, які в ночі сьогодні та зараз вранці відкривають вогонь по якихось важливим об'єктам, як вони вважають. На справді, постраждали будинки, вулиці, спортивні клуби – все підряд. Ця ніч була трохи важка. Всю ніч шли постріли, вибухи, десь щось палало. Харків тримається. "

"Я спілкуюсь з нашими військовими та з цивільними, можу зробити свій висновок. Перспектив у ворога немає ніяких на цей час, наші хлопці стоять чітко, лінія фронту зрозуміла і ці всі намагання, як на мене, і кажуть наші військові, це відволікання наших сил на оборону міста. А основні їхні наступальні дії, якщо вони будуть, це той же Вовчанськ у напрямку повз Харкова. Штурмувати й оточувати це безперспективно, це буде самовбивча ситуація. Ніхто їм ні кроку землі не віддасть, вже за Харків я мовчу. Те що вони його можуть зруйнувати, ми розуміємо, це тактика рашистських військ"- зазначив Богдан Ткачук.
 

  • Нагадаємо, 8 квітня боєць ТрО Харкова Юрій Корсунов повідомив, що ЗСУ відганяють ворога від Харкова, загарбникам вже важче обстрілювати місто

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Харків
війна з Росією
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