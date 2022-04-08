У Харкові пролунали вибухи

Про це повідомили у застосунку "єТривога".



Детальної інформації про вибухи у Харкові немає. Громадян закликають перебувати в укриттях. Варто відзначити, що в місті не було оголешень про повітряну тривогу.



За інформацією "Суспільне Харків", вибухи лунали на півночі міста.





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