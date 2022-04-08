У Харкові пролунали вибухи
Ввечері 8 квітня у Харкові пролунали вибухи
Про це повідомили у застосунку "єТривога".
Детальної інформації про вибухи у Харкові немає. Громадян закликають перебувати в укриттях. Варто відзначити, що в місті не було оголешень про повітряну тривогу.
За інформацією "Суспільне Харків", вибухи лунали на півночі міста.
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