English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Харкові російськими обстрілами зруйновано вже 1937 обʼєктів, - міський голова

У Харкові російськими обстрілами зруйновано вже 1937 обʼєктів, - міський голова

13 квітня, 2022 середа
18:34
війна з Росією Харків обстріл

У Харкові кількість зруйнованих російськими обстрілами будівель наближається до 2 тисяч

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова. 

За попередньою інформацією, у Харкові з 24 лютого щоденно тривають обстріли територій російськими окупантами. Відомо, що станом на 13 квітня росіяни знищили 1937 обʼєктів на території міста. З них житлових будівель - 1671, та ще 75 шкіл.

"Це говорить про цілеспрямований геноцид українського народу і цілеспрямований геноцид міста Харкова і мирних харків’ян. Є загиблі, є поранені, і, звісно, ситуація дуже важка", — коментує Терехов.

За його словами, попри обстріли продовжують роботу комунальні служби та центри надання гуманітарної допомоги.

"Ми разом з волонтерами роздаємо продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності. У нас працюють магазини, працюють аптеки, працюють ринки, щоб люди могли купити те, що їм необхідно", — повідомив міський голова. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Харків
Харківська ОДА
Читайте також:
Федір Веніславський
12 квітня, 2022 вiвторок
"15 діб на повернення": нардеп Веніславський про новий законопроєкт, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись на батьківщину
Херсон окупанти
12 квітня, 2022 вiвторок
Ідея з "ХНР" провалилася: росіяни будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму, - Данилов
Владімір Путін
12 квітня, 2022 вiвторок
У Путіна образа переросла в параною і він вирішив знову напасти на Україну, - Макрон
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.88
  • EUR
    Купівля 31.72
    Продаж 32.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 квітня
19:18
єврейська громада україни
В Ізраїлі стартують благодійні покази українського кіно, - Держкіно України
19:01
Молдова
Посольство Молдови відновлює роботу в Києві
18:56
Оновлено
Президенти Польщі, Литви, Латвії й Естонії прибули до Києва та відвідали зруйновану російськими військами Бородянку
18:50
ЗСУ знищили
У Мелітополі українські партизани ліквідували приблизно 70 окупантів, - ГУР
18:40
Володимир Кличко
Злочини Росії в Україні - це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше, - Кличко-молодший
18:26
Польський дім у Мостиськах
У Польщі планують скасувати покарання для добровольців, що воюють за Україну
18:26
Ексклюзив
Еспресо
Концерн РРТ самостійно не міг вимкнути "Еспресо" з мережі Т2. Можливо, був дзвінок з урядового кварталу, - політичний експерт
18:18
Оновлено
Оксана Марченко
"Він не порушував жодних законів": дружина Медведчука Марченко просить Зеленського відпустити її чоловіка
18:14
Lavazza
Італійський виробник кави Lavazza та Сarte Noire йде з ринку Росії
17:56
АЕС "Темелін"
Чеська АЕС "Темелін" відмовилася від російського палива
17:52
Товариський матч Франція - Україна
ЧС-2022: Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу
17:52
ЗСУ знищили колону російської техніки
ЗСУ знищили колону російської техніки підрозділу, що базується у Таджикистані
17:43
гривні
Для біженців з України у ЄС введуть пільговий режим обміну гривні на валюту
17:36
чатбот єВорог
Федоров: у чатбот єВорог надіслали 31 заявку з фото і відео російських убивць із Бучі, Ірпеня та Гостомеля
17:22
Зеленський назвав країнам Заходу "конкретний перелік зброї", яка критично необхідна українській армії
17:20
Дмитро Пєсков
Він не є громадянином Росії та не має стосунку до "спеціальної військової операції", - речник Путіна про можливий обмін Медведчука
17:17
Ексклюзив
розбиті дороги
Від початку війни в Україні знищено 23 тис. км доріг та понад 300 штучних споруд, - заступник голови Укравтодору
17:14
Казахстан
Казахстан відмовився проводити цьогоріч військовий парад до Дня Перемоги
17:01
Австралія
Перші з 20 австралійських бронетранспортерів Bushmaster для України вже доставили до ЄС
16:52
Ексклюзив
Віктор Медведчук
Максим Розумний: Карма Медведчука
16:51
Олена Зеленська
Загиблі днями в Краматорську не були членами президентської родини, ціль номер один для ворога - це всі ми, - Олена Зеленська
16:47
Олексій Резніков
Дайте нам інструменти і ми завершимо справу, - Резніков закликав надати Україні зброю дальньої дії
16:42
Ексклюзив
Антон Геращенко
Кива може бути наступний після затримання Медведчука, - радник очільника МВС
16:40
гуманітарна допомога
Харківщина отримала від Польщі 33 контейнери продовольства, - ОДА
16:38
британія україна
Нові антиросійські санкції від Великої Британії: заборона імпорту чавуну та сталі і експорту квантових технологій
16:29
нафта
Найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії, - Bloomberg
16:29
мапа розмінувань
На вебсторінці ДСНС запрацювала інтерактивна мапа місць виявлення вибухонебезпечних предметів
16:12
“З танцювального залу – у бомбосховище”: як маленька киянка на Хмельниччині продовжує танцювати навіть під звуки сирени
16:05
Рятувальники
ДСНС показала відео порятунку цуценяти з-під завалів після обстрілу на Донеччині
16:04
з Фельдман Екопарк евакуювали усіх тварин
З Харківського приватного зоопарку "Фельдман Екопарк" успішно евакуювали усіх тварин
15:52
ОБСЄ
Численні інциденти є воєнними злочинами: ОБСЄ опублікувала звіт про порушення міжнародного гуманітарного права росіянами у війні з Україною
15:50
Кіпр позбавив "золотих" паспортів 21 росіянина з найближчого оточення Путіна
15:46
ЄС
Рада ЕС затвердила транш допомоги Україні у 500 млн євро, призначений для підтримки ЗСУ озброєнням
15:33
Російський винищувач Су-34
ЗСУ збили два російські літаки на Харківщині, - голова ОВА Синєгубов
15:29
Книжковий Арсенал
Організатори Книжкового Арсеналу скасували захід у 2022 році
15:21
Акція під посольством Росії в Естонії
Протест у спідньому й зі "скривавленими" ногами: в Естонії влаштували акцію проти масових зґвалтувань українських жінок і дітей російськими солдатами
15:21
Голлівудський актор Лев Шрайбер почав варити борщ для українських біженців у Перемишлі
15:14
санкції проти Росії
Нідерланди заморозили до 600 млн євро російських активів і шукають, з яким ще майном росіян можна це зробити
15:06
Ексклюзив
Путін Медведчук
Медведчука можна обміняти, якщо Путін скаже, що росіяни на війні своїх кумів не кидають, - Бобиренко
14:59
Еммануель Макрон
Небажання Макрона визнати геноцид українців після відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує, - МЗС України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV