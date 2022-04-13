У Харкові російськими обстрілами зруйновано вже 1937 обʼєктів, - міський голова

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.



За попередньою інформацією, у Харкові з 24 лютого щоденно тривають обстріли територій російськими окупантами. Відомо, що станом на 13 квітня росіяни знищили 1937 обʼєктів на території міста. З них житлових будівель - 1671, та ще 75 шкіл.

"Це говорить про цілеспрямований геноцид українського народу і цілеспрямований геноцид міста Харкова і мирних харків’ян. Є загиблі, є поранені, і, звісно, ситуація дуже важка", — коментує Терехов.

За його словами, попри обстріли продовжують роботу комунальні служби та центри надання гуманітарної допомоги.

"Ми разом з волонтерами роздаємо продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності. У нас працюють магазини, працюють аптеки, працюють ринки, щоб люди могли купити те, що їм необхідно", — повідомив міський голова.

Нагадуємо, що станом на 11 квітня у Харкові окупантами РФ зруйновано 1617 житлових будинків

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