У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин окупантів на близько $1,5 млн

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.



"У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів та інші комплектуючі до бронетехніки сумарною вартістю близько 1,5 мільйона доларів. Цього майна достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону", – йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову із працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА. Їх планували передати російським військових у разі вторгнення до Харкова. Цими ж двигунами, які зберігалися у підпільному сховищі – досі комплектуються російські танки Т-64.

"На українські танки аналогічної компоновки з початку 2000-х років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю", – додає пресслужба.

За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі заходи щодо встановлення усього кола причетних до злочину осіб.

Зауважимо, що 27 квітня, російські загарбники продовжили обстрілювати Харківщину із артилерії, мінометів і реактивної системи залпового вогню.