У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин окупантів на близько $1,5 млн
У Харкові співробітники СБУ виявили підпільний склад танкових запчастин російських окупантів. У сховищі знаходились майже 20 танкових двигунів й інші комплектуючі до бронетехніки
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
"У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів та інші комплектуючі до бронетехніки сумарною вартістю близько 1,5 мільйона доларів. Цього майна достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону", – йдеться в повідомленні.
СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову із працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА. Їх планували передати російським військових у разі вторгнення до Харкова. Цими ж двигунами, які зберігалися у підпільному сховищі – досі комплектуються російські танки Т-64.
"На українські танки аналогічної компоновки з початку 2000-х років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю", – додає пресслужба.
За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі заходи щодо встановлення усього кола причетних до злочину осіб.
- Зауважимо, що 27 квітня, російські загарбники продовжили обстрілювати Харківщину із артилерії, мінометів і реактивної системи залпового вогню.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 33.89
- Актуальне
- Важливе