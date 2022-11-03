У Харкові три "прильоти", є попадання по адмінбудівлі
Вночі, 2 листопада, окупанти обстріляли Харків, наразі відомо про три "прильоти" по Київському району та попадання в адмінбудівлю
Про це пише мер міста Ігор Терехов у телеграмі.
За попередніми даними, обстріл прийшовся на Київський район Харкова, є попадання по нежилій адміністративній будівлі. Ынформації про постраждалих та загиблих наразі немає.
Раніше, о 23:02, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв про удари по місту.
- 1 листопада російські агресори обстріляли з РСЗВ село Петропавлівка у Куп'янському районі на Харківщині, у наслідок чого поранено дитину.
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