У Харкові вибухи. Місто під обстрілом. Попередньо троє постраждалих
Увечері 4 серпня у Харкові знову лунають вибухи. Росіяни масовано обстрілюють місто
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага, харків'яни, росіяни завдають удари по місту! Перебувайте в укриттях!",- зазначив він.
Як пишуть місцеві ЗМІ, в місті чутні вибухи.
Обстріл підтвердила і радниця голови Харківської облради Наталія Попова: "Обстріляли мій район. Попередньо є виклик екстренки. Усі працюють", - повідомила вона.
Пізніше Олег Синєгубов уточнив: Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих.
- 3 серпня Олег Синєгубов заявив, що Харків готовий до можливого повторного наступу росіян.
- У ніч із 2 на 3 серпня російський агресор обстріляв Харків і пошкодив інфраструктуру в Новобаварському районі.
- Станом на ранок 3 серпня відомо, що ЗСУ відбили наступ окупантів на Харківщині та Донеччині, йдуть бої у напрямку Бахмута і Соледара.
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