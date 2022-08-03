Харків готовий до можливого повторного наступу росіян, - голова ОВА Синєгубов

Про це повідомив у себе в telegram-каналі Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

"Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів - невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості", - сказав Синєгубов.

Також він зазначив, що, не маючи успіхів на фронті, окупанти, крім розповсюдження фейків, продовжують терор проти мирних людей.

"Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не виходити на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях", - закликав він.



У ніч із 2 на 3 серпня російський агресор обстріляв Харків і пошкодив інфраструктуру в Новобаварському районі.

Станом на ранок 3 серпня відомо, що ЗСУ відбили наступ окупантів на Харківщині та Донеччині, йдуть бої у напрямку Бахмута і Соледара.