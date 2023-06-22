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У Харкові викрили шахрайський кол-центр: гроші виманювали під виглядом торгів на фондових біржах

22 червня, 2023 четвер
13:39
Кримінал СБУ

У Харкові Служба безпеки України та Національна поліція України викрили діяльність шахрайського кол-центру, який виманював гроші у людей під виглядом торгів на фондових біржах

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, до злочинної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили "заробити" на людях під час війни.

"Для пошуку потенційних «інвесторів» зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники створювали електронні "персональні кабінети", в яких демонстрували постійне зростання акцій та пропонували збільшити інвестиції.

Для того, щоб переконати людей вкладати гроші у "фондові проєкти", підозрювані застосовували різні методи психологічного впливу і намагались маніпулювати людьми.

За даними СБУ, під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Їм загрожує до 8 років тюрми.

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Україна
Харків
СБУ
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