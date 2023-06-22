Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисником виявився мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці на початку 2023 року. Той проявляв активність у прокремлівських Телеграм-каналах.

Для збору інформації злочинець самостійно виходив на майданчик і фотографував необхідні дані або користувався своїми знайомими. відомості про розташування та рух Сил оборони в обласному центрі надавав представнику ГРУ.

"Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки", - пише пресслужба.

Російську розвідку також цікавили місця збереження боєприпасами та шляхи перевезення важкої бронетехніки, зокрема танків Leopard і бойових машин піхоти Bradley.

Фото: СБУ

За виконання завдань агент отримував гроші.

Чоловіка затримали під час збору нових даних про дислокацію військових у місті.

При обшуках виявлено телефон зі свідченнями розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Нині фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.