Наводив удари РФ по суднобудівному заводу та цікавився технікою партнерів: у Миколаєві викрили інформатора
У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки виявила особу, яка працювала на користь головного управління генштабу ЗС РФ, відомого як ГРУ. Злочинець допомагав завдавати удару по місту
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що зловмисником виявився мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці на початку 2023 року. Той проявляв активність у прокремлівських Телеграм-каналах.
Для збору інформації злочинець самостійно виходив на майданчик і фотографував необхідні дані або користувався своїми знайомими. відомості про розташування та рух Сил оборони в обласному центрі надавав представнику ГРУ.
"Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки", - пише пресслужба.
Російську розвідку також цікавили місця збереження боєприпасами та шляхи перевезення важкої бронетехніки, зокрема танків Leopard і бойових машин піхоти Bradley.
Фото: СБУ
За виконання завдань агент отримував гроші.
Чоловіка затримали під час збору нових даних про дислокацію військових у місті.
При обшуках виявлено телефон зі свідченнями розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.
Нині фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Злочинець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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