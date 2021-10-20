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У Харкові викрито злочинців, які продавали фальшиві COVID-документи від імені медичних лабораторій

20 жовтня, 2021 середа
15:45
Економіка

Прокуратура у Харкові викрила групу з десятьох осіб, які продавали фальшиві COVID-документи від імені медичних лабораторій

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили десятьох осіб за фактом шахрайства, підроблення документів, штампів і печаток, незаконного використання товарного знаку і послуг, а також за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Досудове розслідування встановило, що 27-річний уродженець Запоріжжя запропонував своєму батьку, який є власником туристичного агентства, підробку негативних ПЛР-тестів для клієнтів фірми. До злочинного плану організатор залучив також рідного брата і знайомих. 

Відтак, десятеро осіб близько року надавали незаконні послуги з виготовлення паперових довідок про негативні результати ПЛР-тестів на COVID-19 у різних регіонах України. Для пошуку клієнтів вони використовували соціальні мережі та месенджери. При цьому злочинці діяли від імені українських бактеріологічних лабораторій.

Зазначається, що злочинці отримували замовлення через месенджери та брали передоплату в розмірі 400 грн. Після цього вони створювали підроблені документи, що містять реквізити медичної лабораторії, та віддавали їх замовникам, у тому числі через турагентство батька організатора.

Правоохоронці провели більше двадцяти обшуків на території Київської, Харківської та Запорізької областей в офісах та за місцями проживання фігурантів. Було вилучено комп'ютери, смартфони, банківські картки, прилад для виготовлення підробних печаток та штампів, підроблені печатки та штампи українських медичних лабораторій та окремих лікарів.

У пресслужбі додали, що наразі вирішується питання про повідомлення про підозру вказаним особам та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначається, що покарання за це правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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документи
підробка
Коронавірус
COVID-19
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