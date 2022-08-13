У Харкові вночі лунала повітряна тривога та було чутно вибухи

Про це повідомляє Суспільне.

На цю мить представники міської адміністрації ніяк не коментували подію. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.

Телеграм-канали зазначають, що обстріл Харкова вівся з російського Белгорода.

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