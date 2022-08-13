У Харкові вночі лунала повітряна тривога та було чутно вибухи
У Харкові вночі 13 серпня були чутні вибухи та оголошена повітряна тривога
Про це повідомляє Суспільне.
На цю мить представники міської адміністрації ніяк не коментували подію. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.
Телеграм-канали зазначають, що обстріл Харкова вівся з російського Белгорода.
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