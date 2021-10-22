У Харкові введуть додаткові обмеження у громадському транспорті, - мерія

Про це заявила заступник мера Світлана Горбунова-Рубан, передає видання "057".

У Харкові планують запровадити додаткові обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. У першу чергу обмеження торкнутися громадського транспорту.

"Це місце, де люди частіше звичайного стикаються один з одним. Ви знаєте, що у Львові зайняті тільки сидячі місця. Більш того, вони виділили певний час з 06:00 до 09:00 ранку і з 18:00 до 21:00 вечора, коли в транспорті можуть їздити вакциновані люди. Я думаю, нам також доведеться так робити. У метро потрібно буде збільшити кількість поїздів і зменшити інтервали між ними", - наголосила вона.

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