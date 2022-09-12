Мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі написав, що рашисти обстріляли Немишлянський район міста.

"Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", - йдеться в повідомленні.

Прильоти зафіксовані близько п'ятої години дня. Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 16:49 та о 16:51 – закінчилася. Також згодом о 17:00 – 17:26.

Детальну інформацію повідомлять згодом.

Близько першої години дня рашисти завдали удару по Основ'янському та Київському районах Харкова: 37-річний чоловік загинув. За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років.