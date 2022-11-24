Про це він пише у телеграмі.

Терехов зазначив, що відновлення електропостачання було складним, і енергетики вчетверте відновлюють подачу тепла практично з нуля.

"Нині ми розпочали подачу електроенергії. Повірте, це було складно. Зараз підключаємо житлові будинки. Почав працювати міський електротранспорт, працює метрополітен. Ми відновлюємо систему подачі води до будинків. Вчетверте за цей час ми відновлюємо практично з нуля подачу тепла", - зазначив очільник Харкова.

Також він повідомив, що у місті працюють 200 Пунктів незламності.

У Генштабі повідомили, що Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників під час масованої атаки 23 листопада.

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