У Харкові зайняті усі COVID-ліжка з киснем, - міськрада

Про це повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я міськради Харкова Олена Головіна під час брифінгу, передає місцеве видання Объектив.

За її словами, у міських лікарнях Харкова для лікування хворих з коронавирусной інфекцією обладнано 1540 ліжок, з них 719 - з централізованою подачею кисню. Станом на ранок 18 жовтня всі ліжка з потоковим киснем зайняті.

"На сьогодні 1540 ліжок, і в стаціонарі перебуває 1149 пацієнтів. Були випадки, коли стояли "швидкі". Але там питання вирішувалося куди направити, або в реанімацію, або можна покласти на звичайне ліжко, підключити до концентратора", - повідомила Головіна.

Вона зазначила, що влада постійно розширює кількість місць з киснем.

"У 13-й лікарні закінчили монтаж кисневої траси, доставили 113 ліжок, вони працюють в тестовому режимі. Йде монтаж нових кисневих точок, доповнюємо в 17-й лікарні і розглядається питання про розширення кисневих точок в 8-й лікарні, яку відкрили тиждень тому ", - сказала Головіна.



Нагадаємо, з 18 жовтня в "червону" зону карантину, окрім Херсонщини, перейшли ще чотири області України. Шість областей залишаються в "жовтій" зоні карантину.

Міські лікарні Херсона, які приймають хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%.

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