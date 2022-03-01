У Харкові збили російський літак, який бомбардував місто, - очільниця одного із районів
Очільниця Адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник повідомила, що в місті збили російський літак
Про це повідомляє Суспільне.Харків у Telegram.
За її словами, що літак впав у районі ринку "Лоск".
Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали.
"Попередньо: у будинку загинули 8 людей, 8 травмовані", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.58
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе