У Харкові збили російський літак, який бомбардував місто, - очільниця одного із районів

Про це повідомляє Суспільне.Харків у Telegram.



За її словами, що літак впав у районі ринку "Лоск".



Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали.



"Попередньо: у будинку загинули 8 людей, 8 травмовані", - йдеться у повідомленні.

