Про це повідомляє Суспільне.

Стало відомо, що вранці 19 травня невідомі демонутвали у Харкові пам'ятник руському князю Олександру Невському.

Монумент стояв у сквері на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова з 2004 року. Його демонтували за допомогою тросів та вантажівки. ПІд час падіння монумент пошкодив постамент. Наразі невідомо, хто саме зніс памʼятник, проте повідомляється, що під час робіт поруч із монументом були люди у військовому.

Відео демонтажу опублікували у Telegram-каналі "ТипичнОЕ ХТЗ".

Нагадаємо, 17 квітня у Харкові демонтували погруддя радянського маршала Жукова

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb