У Харкові знищено та пошкоджено більше 1,5 тис. будинків, але місто готове давати відсіч ворогу, - Терехов
У місті внаслідок дій російської армії знищено чи пошкоджено понад півтори тисячі будинків
Про це в ефірі марафону новин провідних телеканалів сказав мер Харкова Ігор Терехов, передає Укрінформ.
"1516 будинків на сьогодні зруйновано і треба буде нам відновлювати після нашої перемоги", - сказав Терехов.
Він зазначив, що Харків продовжують щодня обстрілювати – і вдень, і вночі. Водночас "місто живе": працюють магазини, деякі ринки, кав’ярні, невеликі ресторанчики.
Терехов наголосив, що Харків укріплений, як ніколи, і військові та тероборона готові давати відсіч ворогу. Загальної евакуації не оголошувалося, наголосив мер.
- Нагадаємо, вчора зі зруйнованого "Фельдман Екопарку" у Харкові почалась евакуація: чотирьох тварин, яких могли усипити, уже вивезли.
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