Зі зруйнованого "Фельдман Екопарку" у Харкові почалась евакуація: чотирьох тварин, яких могли усипити, уже вивезли
5 квітня розпочалась евакуація тварин із харківського "Фельдман Екопарку", який зруйнували росіяни
Про це написав засновник екопарку Олександр Фельдман у Facebook.
"Ми вже почали вивозити великих хижаків! Незважаючи на те, що знову були обстріли, евакуювали чотирьох тварин - двох левів, ягуару та пантеру", - зазначив він.
Фельдман подякував всім за те, що запропонували допомогу.
"До нас вже їде транспорт, їдуть необхідні клітки, їдуть люди, які не бояться вивозити тварин з зони обстрілів, наших вихованців готові приймати в багатьох місцях. Звичайно, все досі дуже складно і процес лише набирає обертів. Нам все ще потрібна різноманітна допомога: і фізична, і логістична, і фінансова кормами для тварин тощо. Але така широка підтримка дає надію, що ми зможемо врятувати якомога більшу кількість тварин", - написав він.
- Раніше стало відомо, що окупанти масованими обстрілами зруйнували харківський "Фельдман Екопарк": зруйновані вольєри та інфраструктура, стоїть питання подальшої долі великих хижаків.
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