Окупанти остаточно зруйнували харківський "Фельдман Екопарк"

Про це "Фельдман Екопарк" написав у "Фейсбук".



"Екопарку більше немає. Зараз про це можна говорити абсолютно точно. Вчора і сьогодні він знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань. Інфраструктура зруйнована, вольєри зруйновані. Найбільша проблема – це великі хижаки", – йдеться у повідомленні.



Вольєри хижаків поки що цілі, але ще бодай один обстріл – і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і рушити у бік Харкова або в прилеглі селища.



"Ми цього допустити не можемо. Вирішення проблеми на сьогодні немає. Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них – хоч би для деяких – тимчасове житло у Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, - це усипити хижаків. Про це боляче говорити, але головний пріоритет зараз – це життя людей", – повідомив екопарк.



Також екопарк збирає донати тут на евакуацію інших тварин, які вижили.

Нагадаємо, у зоопарк Познаня евакуювали 15 тварин з заповідника під Києвом.