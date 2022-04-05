Окупанти остаточно зруйнували харківський "Фельдман Екопарк"
Окупанти масованими обстрілами зруйнували харківський "Фельдман Екопарк": зруйновані вольєри та інфраструктура, стоїть питання подальшої долі великих хижаків
Про це "Фельдман Екопарк" написав у "Фейсбук".
"Екопарку більше немає. Зараз про це можна говорити абсолютно точно. Вчора і сьогодні він знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань. Інфраструктура зруйнована, вольєри зруйновані. Найбільша проблема – це великі хижаки", – йдеться у повідомленні.
Вольєри хижаків поки що цілі, але ще бодай один обстріл – і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і рушити у бік Харкова або в прилеглі селища.
"Ми цього допустити не можемо. Вирішення проблеми на сьогодні немає. Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них – хоч би для деяких – тимчасове житло у Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, - це усипити хижаків. Про це боляче говорити, але головний пріоритет зараз – це життя людей", – повідомив екопарк.
Також екопарк збирає донати тут на евакуацію інших тварин, які вижили.
Нагадаємо, у зоопарк Познаня евакуювали 15 тварин з заповідника під Києвом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.93
- Актуальне
- Важливе