У Херсоні гуманітарною допомогою вже торгують на базарах, – волонтер 

Про це Еспресо розповів місцевий волонтер, засновник ГО "Автомайдан Херсон" і військово-патріотичного комплексу в Херсоні Олег Баркаренко.

Чоловік розповідає, що він на власні очі бачив, як торгують польськими тушонками та засобами гігієни.

"Зараз в мене спустошення через те, що я спостерігаю. Заїжджають в Херсон фури з гуманітарною допомогою, а в нас уже вся ця гуманітарна допомога продається на ринках. Тільки вчора прийшла польська тушонка, а вже вона за 70 грн продається на базарі. Памперси прийшли – і вже їх продають. Не працює це все, як слід, може це тимчасово, я не знаю", – зазначив Баркаренко.

Він каже, що у Херсоні і справді є люди, які не можуть забезпечити себе елементарними речами. Але їх є не аж так багато. Натомість зараз роздають чимало допомоги людям, які на цьому просто наживаються.

"Народ наш привчають до того, що все буде на шару, дають гуманітарну допомогу невідомо кому. Хтось отримує 10 ящиків, хтось 20. Оця безконтрольна видача вилізе потім боком. Вони роздають людям те, що вони через кілька місяців, цілком імовірно, просто викинуть. А коли повернуться дитячі садки, школи, то вже доведеться купувати ці продукти у спекулянтів, які на цьому наживатимуться", – наголосив волонтер.

Баркаренко також нагадав, що раніше на херсонських ринках по 500 грн продавали автомати, що їх у лютому роздавали в місцевій територіальній обороні.

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