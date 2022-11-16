Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"На лівому березі Дніпра Збройні сили України встановлюють щільний вогневий контроль над логістичними шляхами та пунктами базуванням окупантів. Противник під впливом цього вогневого контролю пересувається на віддалення від лівого берега Дніпра", - розповіла Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також наголосила, що противник замінував підступи з води на лівому березі Дніпра

"Хочу нагадати, що в нас була попередня інформація про те, що противник замінував лінію фронту на лівому березі Дніпра. Тобто підступи з води на лівий берег заміновано. Також ворог почав пересуватись в напрямку Криму з Генічеська та Скадовська", - додала вона.

В ОК "Південь" розповіли, що 13 листопада українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили й техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили 40 рашистів і 7 одиниць автобронетехніки.

У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів.

Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.

А 15 листопада підрозділи ракетних військ й артилерії Сил оборони України уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів й 1 важливий військовий об’єкт загарбників.

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