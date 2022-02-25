У Херсоні лунає тривожна сирена

Про це пише Суспільне Херсон.



"У місті звучить тривожна сирена! Це означає, що вам слід облишити всі справи та якнайшвидше дістатися до бомбосховища", - йдеться в повідомленні.



Ті, хто не має такої можливості, повинні залишатися вдома та триматися подалі від вікон.

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