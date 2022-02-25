У Херсоні лунає тривожна сирена
Близько 8:57 25 лютого в Херсоні ввімкнули тривожну сирену, людей закликають спускатися до сховищ
Про це пише Суспільне Херсон.
"У місті звучить тривожна сирена! Це означає, що вам слід облишити всі справи та якнайшвидше дістатися до бомбосховища", - йдеться в повідомленні.
Ті, хто не має такої можливості, повинні залишатися вдома та триматися подалі від вікон.
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