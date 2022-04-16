У Херсоні немає офіційної евакуації, люди виїжджають на свій страх і ризик до сусідніх областей, - Холодар

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV

“Херсон намагається тримати стрій. Намагається бути корисним в усіх сенсах і намагається вижити. З одного боку, тиша і нічого такого не відбувається і війни немає, але коли зустрічаєш на вулиці бронетехніку з кулеметом на тебе наставлену, то розумієш швидко що і до чого. Проблем багато, але зараз після трагічних подій у Бучі та інших містах, у нас активізувалась евакуація людей. Офіційної евакуації немає, тобто люди діють на свій страх, але ж намагаються і виїжджають до сусідніх областей з окупованої території. І це великий ризик, але дуже багато людей все ж таки наважуються”,- повідомив Холодар.

Також депутат звернув увагу на те, що в аптеках немає ліків.

“Дуже велика проблема з ліками, їх також в аптеках немає взагалі. Але в нас велика радість, завдяки волонтерам, завдяки співпраці з мером міста, багато людей залучено у нас є гуманітарна доставка ліків. Організована їх видача через сімейних, профільованих лікарів, в пунктах видачі в усіх лікарнях міста. Волонтери продовжують доставку харчів для тих, хто не може себе прогодувати, це гаряче харчування. На жаль, продовжується викрадення людей”, - відзначив Холодар.



Організація Об’єднаних Націй закликає надати доступ до українців, які перебувають у пастці в зонах бойових дій, після того, як заявила, що люди в окупованих районах вмирають від голоду

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