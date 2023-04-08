У Херсоні під час тривоги зникло світло

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У деяких районах Херсона зникло світло. Наші героїчні енергетики вже ремонтують мережі - скоро все відновлять", - пише ОВА.

Повітряну тривогу оголосили о 20:20. Після цього у Херсоні й зникла електроенергія.