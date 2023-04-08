У Херсоні під час тривоги зникло світло
Ввечері суботи, 8 квітня, у частині Херсона зникла електроенергія
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У деяких районах Херсона зникло світло. Наші героїчні енергетики вже ремонтують мережі - скоро все відновлять", - пише ОВА.
Повітряну тривогу оголосили о 20:20. Після цього у Херсоні й зникла електроенергія.
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