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У Херсоні російські окупанти захопили підприємство будматеріалів і сільськогосподарську базу

3 серпня, 2022 середа
14:13
Кримінал

У тимчасово окупованому Херсоні рашисти захопили підприємство великого виробника будівельних матеріалів на Півдні України і сільськогосподарську базу

Про це повідомляє у фейсбуці Національна поліція України.

"В Херсоні шість озброєних окупантів вломилися до приміщення підприємства великого виробника будівельних матеріалів на Півдні України. Військові РФ вигнали всіх працівників, відібрали ключі від приміщення та заблокували діяльність підприємства", - йдеться в повідомленні. 

Також у передмісті Херсона окупанти захопили сільськогосподарську базу, викрали два трактори, КамАЗ з причепом та іншу дорогу техніку на суму майже 5 млн грн.

У місті Берислав місцеві жителі скаржаться на окупантів, які заселяються до будинків переселенців. У смт Велика Олександрівка армія РФ проводить обшуки та забирає мисливські рушниці. Також рашисти вкрали автомобіль Opel Combo. 

На Херсонщині внаслідок обстрілів постраждали люди.

"Під час потужних артилерійських обстрілів загарбниками Нововоронцовки, Осокорівки, Малої Шестірні, Посад-Покровського, сіл Високопільської територіальної громади є загиблі та травмовані мирні мешканці, пошкоджені та зруйновані житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури", - додали правоохоронці.

  • 1 серпня стало відомо, що російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу.
  • Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні загарбники захопили гуртожитки державного університету. Студентів вигнали, планують заселяти росіян.

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російська армія
Херсон
поліція
війна з Росією
окуповані території
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