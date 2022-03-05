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Війна з Росією: хроніка
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У Херсоні українці вийшли на мітинг проти окупантів

5 березня, 2022 субота
10:54
війна з Росією Херсон

На центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти російських військових

Про це повідомив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ.

Відомо, що близько сотні людей зібралися разом на центральній площі Херсона. Вони вигукують слоган: "Херсон - це Україна!", "Україна - понад усе!"
 



"Люди не бійтеся! Збирайтеся разом! Виходьте на вулиці і площі тимчасово окупованих міст! Вимагайте окупантів забиратися з України! Показуйте їм на смартфонах колони спаленої техніки і трупи їх товаришів. Нехай бачать, що українська земля горітиме у них під ногами!", – йдеться в повідомленні радника міністра внутрішніх справ.
 

  • Нагадаємо, на Херсонщині окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар.
  • Пізніше стало відомо, що Vodafone відновив мобільний зв'язок.
  • Також повідомляли, що окупанти не дозволили Україні зробити "зелений коридор" для гумконвою на Херсонщині.

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