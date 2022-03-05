У Херсоні українці вийшли на мітинг проти окупантів
На центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти російських військових
Про це повідомив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ.
Відомо, що близько сотні людей зібралися разом на центральній площі Херсона. Вони вигукують слоган: "Херсон - це Україна!", "Україна - понад усе!"
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