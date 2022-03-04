Окупанти не дозволили Україні зробити "зелений коридор" для гумконвою на Херсонщині
Росія блокує гуманітарні коридори для населення на Херсонщині.
Про це повідомили у Херсонській ОВА Геннадій Лагута.
"Мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу.
Лагута заявив, що вони і далі будуть вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги.
- Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва.
- Також раніше повідомляли, що ООН виділяє $20 млн на гуманітарну допомогу в Україні та навколо неї.
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