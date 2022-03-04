Vodafone відновив мобільний зв'язок на Херсонщині

Про це повідомила PR-директорка Водафон Україна Вікторія Рубан у Facebook.



""…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами", - написала Рубан.



Нагадаємо, 4 березня на Херсонщині окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар, працював лише Wi-Fi.