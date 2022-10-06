Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Ми маємо пам'ятати, що у Херсоні величезна кількість окупантів, щоночі вони постійно переміщують техніку з вимкнутим світлом по місту, тому не особливо видно, яка саме техніка. А в день херсонці бачать дуже багато російських військових, з них велика кількість ходить у цивільному одязі. Тобто у порожньому місті, з якого виїхало понад 60% населення, дуже помітна концентрація російських військ", - прокоментував журналіст.



Сергій Нікітенко зазначив, що окупанти мають декілька переправ, якими вони користуються.



"Антонівський міст зараз не діє, хоча через нього ще 2-3 дні тому проїжджали автомобілі та вантажівки, серед яких не було важкої техніки. Переправи також не дають їм серйозного підкріплення через обмежену можливість пропуску машин. Паромну переправу на Голій Пристані окупанти призупинили, бо туди двічі влучали ракети. Фактично у противника залишається декілька переправ, одна з них точно військова, у районі залізничного мосту. Ця переправа, скоріш за все, точно діє, але нам важко це стверджувати, тому що там нема поруч житла та людей, відповідно, складно сказати, що там відбувається. Однак, ми маємо інформацію, що ця переправа діє, але її масштаби нам невідомі", - зауважив Нікітенко.

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