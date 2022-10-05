Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Нічний приліт в готель "Нінель" у Херсоні на вул. Бєлінського. Місцеві пабліки повідомляють, що там дуже часто розміщувалися ФСБ-шники. За попередніми даними, є загиблі орки", - наголосили у відомстві.

3 жовтня ЗСУ вдарили по понтонній та паромній переправах противника через Дніпро на Херсонщині.

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