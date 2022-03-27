У Херсоні відбувся мирний мітинг. Окупанти розігнали людей димовими шашками

Як повідомляє "Суспільне.Херсон", херсонці скандували: "Херсон - це Україна!", передає "Еспресо. TV".

Однак російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у Станіславі Херсонської області багато поранених людей та пошкоджених будинків, - голова громади

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb