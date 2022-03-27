У Херсоні відбувся мирний мітинг. Окупанти розігнали людей димовими шашками
У Херсоні люди знову вийшли на мирний проукраїнський мітинг
Як повідомляє "Суспільне.Херсон", херсонці скандували: "Херсон - це Україна!", передає "Еспресо. TV".
Однак російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.
- Нагадаємо, внаслідок обстрілів у Станіславі Херсонської області багато поранених людей та пошкоджених будинків, - голова громади
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