Внаслідок обстрілів у Станіславі Херсонської області багато поранених людей та пошкоджених будинків, - голова громади
27 березня у Станіславі, що на Херсонщині, багато травмованих людей та пошкоджені системи енергетики та газопостачання
Про це повідомив голова громади Іван Самойленко.
"Вчорашній вечір та сьогоднішня ніч пройшла дуже тривожною, які принесли багато поранень людям, пошкоджені будинки, пошкоджені системи енергетики та газопостачання", - сказав Самойленко.
Також голова громади закликав людей залишатись в укриттях та не виходити на вулицю без нагальної потреби.
- Нагадаємо, 26 березня окупанти розгорнули майже всі підрозділи Росгвардії, що дислокувалися в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині, для придушення спротиву мешканців і намагаються активізувати диверсії в Києві.
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