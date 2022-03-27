Внаслідок обстрілів у Станіславі Херсонської області багато поранених людей та пошкоджених будинків, - голова громади

Про це повідомив голова громади Іван Самойленко.



"Вчорашній вечір та сьогоднішня ніч пройшла дуже тривожною, які принесли багато поранень людям, пошкоджені будинки, пошкоджені системи енергетики та газопостачання", - сказав Самойленко.



Також голова громади закликав людей залишатись в укриттях та не виходити на вулицю без нагальної потреби.



Нагадаємо, 26 березня окупанти розгорнули майже всі підрозділи Росгвардії, що дислокувалися в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині, для придушення спротиву мешканців і намагаються активізувати диверсії в Києві.