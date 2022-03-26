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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Окупанти розгорнули майже всі підрозділи Росгвардії, що дислокувалися в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині, для придушення спротиву мешканців і намагаються активізувати диверсії в Києві, - Генштаб ЗСУ

Окупанти розгорнули майже всі підрозділи Росгвардії, що дислокувалися в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині, для придушення спротиву мешканців і намагаються активізувати диверсії в Києві, - Генштаб ЗСУ

26 березня, 2022 субота
07:29
війна з Росією російські окупанти

Окупанти розгорнули майже всі підрозділи Росгвардії, що дислокувалися в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині, для придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя, намагаються активізувати диверсії в Києві, але на Донецькому й Луганському напрямках ЗСУ відбили їхні атаки

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На окремих напрямках росіяни продовжють спроби вести штурм, здійснюють авіанальоти та намагаються нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ, однак успіху не має.

Окупанти відновлють боєздатність своїх підрозділів, поповнюють боєприпаси та паливно-мастильні матеріали для підготовки до нового наступу. Унаслідок нестачі кваліфікованих військових росіяни доукомплектовуються особовим складом з низькими моральними якостями й особами, схильними до зловживання наркотиками й алкоголем.

Російські військові розгорнули практично всі підрозділи Росгвардії, які дислокувалися в тимчасово окупованому Криму й окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, для придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська й частини Маріуполя.

Окупанти амагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Києві для дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління. Це спричинене неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування й застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій і досягнення кінцевої мети війни.

Унаслідок високого рівня безповоротних і санітарних втрат росіян і залучення до бойових дій строковиків призовна кампанія, яка розпочнеться 1 квітня, може стати проблемною. Крім того, різко знизилася кількість контрактників порівняно зі строковиками. Так, погіршення соціального складника через міжнародні санкції та втрати в ході війни найближчими тижнями, ймовірно, загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Техніка, що надходить зі складів зберігання й арсеналів до окупантів, які намагаються відновити боєздатність, перебуває в незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

Українські захисики продовжують оборону на визначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територоборони. Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбивати наступ ворога, наносити йому вогневе ураження й утримувати раніше визначені оборонні рубежі.

На Донецькому й Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбили всі ворожі атаки та завдали суттєвих втрат окупантам. ЗСУ знищили вісім танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки російських військових. Втрати окупантів склали близько 170 осіб. ППО збила три російські літаки та три БПЛА.

ПС ЗСУ 25 лютого збили три літаки, три БПЛА, вертоліт та п'ять крилатих ракет росіян. Ударна авіація ПС ЗСУ під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.
 

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Київ
диверсії
Генштаб ЗСУ
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