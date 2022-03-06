У Херсоні відновили електропостачання
Херсонобленерго відновило енергопостачання в місті
Про це повідомила Херсонська міська рада у Facebook.
"Енергетики мужньо в надскладних умовах ліквідовують пошкодження та працюють над відновленням енергопостачання до будинків мешканців. м. Херсона", - зазначається у повідомленні.Зокрема, в мікрорайоні Таврійський проведено повністю заміну пошкодженого обладнання трансформаторної підстанції - відновлено енергопостачання житлового масиву.
Також заживлено споживачів вул. Вірьовчина та прилеглих вулиць. Продовжено відновлення енергопостачання будинків по вулиці Нафтовиків. Відновлено постачання електроенергії по вулиць Робітнича, Лугова та прилеглих вулиць. У мікрорайоні Забалка споживачі також з електроенергією.
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