У Херсоні відновили електропостачання

Про це повідомила Херсонська міська рада у Facebook.

"Енергетики мужньо в надскладних умовах ліквідовують пошкодження та працюють над відновленням енергопостачання до будинків мешканців. м. Херсона", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, в мікрорайоні Таврійський проведено повністю заміну пошкодженого обладнання трансформаторної підстанції - відновлено енергопостачання житлового масиву.Також заживлено споживачів вул. Вірьовчина та прилеглих вулиць. Продовжено відновлення енергопостачання будинків по вулиці Нафтовиків. Відновлено постачання електроенергії по вулиць Робітнича, Лугова та прилеглих вулиць. У мікрорайоні Забалка споживачі також з електроенергією.