Про це інформує Служба безпеки України.

Колаборантом виявився проросійський місцевий житель. Під час тимчасової окупації Херсона той звернувся до "центру зайнятості" та обійняв посаду "молодшого інспектора відділу охорони" у захопленій виправній колонії №90, яку рашисти використовували для ув’язнення українців і катування учасників руху опору.

Слідство встановило, що зловмисник особисто брав участь в обшуках і допитах місцевих жителів, де під час тортур "вибивали" згоду на співпрацю з РФ.

Після деокупації Херсона поплічник ворога намагався "відсидітися" проте його затримали правоохоронці.

Під час обшуків виявлено псевдопосвідчення колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка.

Фото: Служба безпеки України

Наразі херсонцю повідомили йому про підозру за колабораційну діяльність. Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.