У Херсоні викрили колаборанта, який охороняв російську катівню для учасників руху опору
У Херсоні викрили колаборанта, який охороняв російську катівню, де знущалися з учасників руху опору. Також зловмисник допомагав проводити обшуки
Про це інформує Служба безпеки України.
Колаборантом виявився проросійський місцевий житель. Під час тимчасової окупації Херсона той звернувся до "центру зайнятості" та обійняв посаду "молодшого інспектора відділу охорони" у захопленій виправній колонії №90, яку рашисти використовували для ув’язнення українців і катування учасників руху опору.
Слідство встановило, що зловмисник особисто брав участь в обшуках і допитах місцевих жителів, де під час тортур "вибивали" згоду на співпрацю з РФ.
Після деокупації Херсона поплічник ворога намагався "відсидітися" проте його затримали правоохоронці.
Під час обшуків виявлено псевдопосвідчення колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка.
Фото: Служба безпеки України
Наразі херсонцю повідомили йому про підозру за колабораційну діяльність. Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.
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