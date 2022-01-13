У Києві 14 січня перекриють дороги через візит президента Азербайджану
У Києві у зв’язку з візитом президента Азербайджану Ільхама Алієва у п’ятницю, 14 січня, можливе перекриття руху транспорту в центральній частині міста та у Дарницькому районі
Про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони України.
"14 січня у зв'язку з офіційним візитом в Україну президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також деяких вулиць Дарницького району", - зазначають в повідомленні.
Крім того, відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ними здійснюватиметься державна охорона самого президента Азербайджану та делегації, що супроводжує його.
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