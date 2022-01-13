У Києві 14 січня перекриють дороги через візит президента Азербайджану

Про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони України.



"14 січня у зв'язку з офіційним візитом в Україну президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також деяких вулиць Дарницького району", - зазначають в повідомленні.



Крім того, відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ними здійснюватиметься державна охорона самого президента Азербайджану та делегації, що супроводжує його.

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