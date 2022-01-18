У Києві 1,5-річна дитина випала з 15-го поверху

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".



Трагедія сталася на Русанівському бульварі, 2. Внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки 1,5-річний хлопчик загинув.



Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть дитини.



На місці події працює слідчо-оперативна група.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb