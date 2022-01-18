У Києві 1,5-річна дитина випала з 15-го поверху
У вівторок, 18 січня, у Дніпровському районі Києва з вікна 15-го поверху випала 1,5-річна дитина
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Трагедія сталася на Русанівському бульварі, 2. Внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки 1,5-річний хлопчик загинув.
Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть дитини.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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