Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"17 лютого Укренерго визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення", - розповіли в компанії.

"Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - пояснили там.

Водночас у ДТЕК зазначили, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.