У Києві 17 лютого не вимикатимуть електроенергію: проводитимуть заміри споживання
У Києві 17 лютого не не заплановано стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії у зв'язку з плановими замірами електроспоживання
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"17 лютого Укренерго визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення", - розповіли в компанії.
"Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - пояснили там.
Водночас у ДТЕК зазначили, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.
- 16 лютого заміри споживання проводять на Дніпропетровщині.
- У ДТЕК заявили, що в Україні незабаром може знову виникнути дефіцит потужності.
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