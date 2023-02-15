На Дніпропетровщині 16 лютого не вимикатимуть світла: проводитимуть заміри електроспоживання
У Дніпропетровській області 16 лютого не вимикатимуть світло, адже Укренерго проводитиме планові заміри електроспоживання
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"16 лютого Укренерго визначатиме актуальні показники споживання електроенергії у Дніпропетровській області. У зв’язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.
"Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - додали в ДТЕК.
Там зазначили, що в разі, якщо в мешканців області не буде світла 16 лютого, треба звернутись до кол-центру компанії й повідомити про це.
- У ДТЕК заявили, що в Україні незабаром може знову виникнути дефіцит потужності.
- В енергосистемі України вже четверту добу немає дефіциту, мережеві обмеження діють лише на Одещині.
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