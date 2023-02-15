Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"16 лютого Укренерго визначатиме актуальні показники споживання електроенергії у Дніпропетровській області. У зв’язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

"Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - додали в ДТЕК.

Там зазначили, що в разі, якщо в мешканців області не буде світла 16 лютого, треба звернутись до кол-центру компанії й повідомити про це.