У Києві 27 червня зафіксували температурний рекорд
У Києві метеорологи 27 червня зафіксували температурний рекорд
Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у Facebook.
"За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилась нижче +19,8°С", - ідеться в повідомленні.
Попередній рекорд був у 2017 році, тоді мінімальна температура дорівнювала +19,7°С.
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