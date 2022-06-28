У Києві 27 червня зафіксували температурний рекорд

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у Facebook.

"За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилась нижче +19,8°С", - ідеться в повідомленні.

Попередній рекорд був у 2017 році, тоді мінімальна температура дорівнювала +19,7°С.