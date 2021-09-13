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У Києві автобус наїхав на жінку, потерпіла в лікарні

13 вересня, 2021 понедiлок
15:38
Кримінал

У Дніпровському районі столиці автобус наїхав на літню жінку

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Інцидент стався поблизу зупинки "Проспект Соборності". Автобус виконував рейс маршрутом 87.

Жінку потрапила в лікарню із незначними травмами.
 

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.

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ДТП
автобус
Київ
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