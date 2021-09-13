У Києві автобус наїхав на жінку, потерпіла в лікарні
У Дніпровському районі столиці автобус наїхав на літню жінку
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Інцидент стався поблизу зупинки "Проспект Соборності". Автобус виконував рейс маршрутом 87.
Жінку потрапила в лікарню із незначними травмами.
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