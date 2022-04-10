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Головна війна з Росією У Києві бізнес відновлює роботу: 9 квітня працювало понад 900 продовольчих магазинів і близько 460 кав'ярень, - КМДА

У Києві бізнес відновлює роботу: 9 квітня працювало понад 900 продовольчих магазинів і близько 460 кав'ярень, - КМДА

10 квітня, 2022 неділя
09:32
війна з Росією продукти магазин

У Києві повертаються до роботи продовольчі магазини, кав'ярні, ринки, СТО, перукарні

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Учора у місті працювали понад 900 закладів з продажу продовольчих товарів, 173 об’єкти роздрібної торгівлі "Київхліб", у тому числі 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів. Працюють 35 ринків, близько 460 кав’ярень, 55 пекарень, близько 340 перукарень та барбершопів, понад 110 студій манікюру, 535 станцій технічного обслуговування авто, 90 ремонтних майстерень одягу, взуття, близько 30 веломайстерень, 75 магазинів з продажу одягу та взуття, 95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків, 5 хімчисток, 75 автомагазинів та 35 мийок. Крім того, протягом тижня у столиці проводяться близько 10 міні-ярмарок", - зауважив він.

Микола Поворозник нагадав, що в застосунку "Київ Цифровий" оновлюють мапу столичного бізнесу, який працює. Щоб додати інформацію на карту, підприємці мають заповнити спеціальну форму.

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бізнес
КМДА
перукарня
магазин
СТО
Київ
Микола Поворозник
кав'ярня
ринки
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