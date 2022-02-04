У Києві будівельник вбив свого колегу
Ввечері 3 лютого у Печерському районі Києва сталося вбивство
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
У містечку будівельників з житлових модульних контейнерів, де мешкають будівельники, в одному з модулів працівник убив свого колегу.
За наявними даними, за вечерею під час розпиття алгкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка і один із них вдарив іншого ножем. Від поранення постраждалий помер на місці.
На місце події прибули криміналісти та слідчо-оперативна група.
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