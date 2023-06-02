У Києві частково обмежать рух Північним мостом
Від завтра та до ранку 5 червня у столиці обмежують рух транспорту на Північному мосту, унаслідок ремонту
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
Рух Північним мостом буде частково обмежений з 08:00 3 червня до 08:00 5 червня.
"На Північному мосту виконають поточний ремонт крайніх правих смуг", - пише пресслужба.
Повідомляється, аби зменшити вплив на трафік, роботи проводитимуть на вихідних.
Фото: Київська міська державна адміністрація
- Нагадаємо, у ніч з 1 на 2 червня російські терористи продовжували завдавати ударів по тилових регіонах України. У Києві та на Миколаївщині ППО працювала по ворожих ракетах і дронах. В Київській області від падіння уламків поранено дві людини, зокрема дитину.
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