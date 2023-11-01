Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура У Києві чотири дні поспіль проводитимуть безоплатні екскурсії

У Києві чотири дні поспіль проводитимуть безоплатні екскурсії

1 листопада, 2023 середа
11:44
Культура На фото: Київ

З 2 по 5 листопада Київський центр безоплатних екскурсій та Управління туризму та промоцій КМДА організовують заходи для містян та гостей

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

У столиці проведуть шість безоплатних екскурсій. Зокрема "Прогулянка Старим Києвом" у четвер, 2 листопада, о 15:00 (реєстрація за посиланням) або у п’ятницю, 3 листопада, о 17:00 (реєстрація). На ній можна дізнатися про історію Володимирського собору, Золотих воріт і Софійського собору.

Для любителів театрального життя Києва проводитимуть також екскурсію 3 листопада о 15:00 (реєстрація за посиланням). Під час прогулянки столицею можна довідатися, коли і як з’явилися театральні традиції, про перших і сучасних митців сцени.

4 листопада об 11:00 запрошують на екскурсію "Київ хрещатий", де покажуть старовинне місто, його людей і розкажуть про історію. Реєстрація.

Також 4 листопада о 12:00 можна приєднатися до екскурсії "Київ: стежиною воєнної історії", яка розкриє мілітарну історію столиці та подвиги українців у боротьбі за незалежність. А екскурсія "Київ історичний" 5 листопада вже набрала максимальну кількість людей.

Реєстрація на екскурсії обов'язкова. Перед заходом мають зателефонувати або надішлють SMS-повідомлення для підтвердження.

Екскурсійні маршрути адаптовано до умов воєнного стану, тому у разі повітряної тривоги всі учасники матимуть можливість сховатися в найближчому укритті.

  • Також у Києві проводили безоплатні екскурсії, присвячені Незалежності України.  
Суспільство
життя
новини Києва
Читайте також:
1 листопада, 2023 середа
ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW
осінь дощ
31 жовтня, 2023 вiвторок
Листопад принесе дощі та похолодання: Наталка Діденко про погоду в Україні
Рамзан Кадиров
31 жовтня, 2023 вiвторок
Це мій наказ: Кадиров порадив правоохоронцям розстрілювати учасників масових протестів
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 37.9
  • EUR
    Купівля 39.56
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
12:08
Аналітика
Зник і не знайдений: як змінювалася кількість зниклих безвісти до та під час війни. Дослідження YouControl
12:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Орден не поміг. Як Зеленський отримав у TIME ганьбу від улюбленого репортера
12:05
OPINION
Михайло Басараб
Москва проспала ренесанс ісламу на Кавказі
12:04
штучний інтелект
Collins Dictionary назвав головне слово 2023 року
11:56
Оновлено
Сили ППО зранку збили дві ракети Х-59, а вночі – 18 "шахедів"
11:51
Перші дні
Український серіал "Перші дні" про повномасштабну війну став доступним на Netflix у 19 країнах
11:45
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори
11:33
видобуток нафти, нафта
Індія скоротила поставки російської нафти через ремонтні роботи на одному з НПЗ
11:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро та долара
11:30
Києво-Могилянська академія
На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження: шукатимуть поховання гетьмана Сагайдачного
11:14
евакуація
МЗС України готується до евакуації 358 громадян із Гази через відкритий Єгиптом КПП "Рафах"
10:58
Ексклюзив
"Гвардії наступу" передали вилучені вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
ЗСУ бракує боєприпасів, щоб забезпечити темпи просування на фронтах, - Згурець
10:57
Оновлено
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь: є загибла та поранені
10:49
Армія РФ атакувала Херсонщину
Російські війська за добу обстріляли 11 областей України: 3 людини загинули, 13 поранено
10:46
СБУ
По всій Україні в проросійській секті "Аллатри" проходять обшуки, - ЗМІ
10:43
Оновлено
щеплення вакцинація
Спалах гепатиту А: на Вінниччині кількість випадків захворювання зросла до 247
10:32
обстріл Херсона, 01.11.23
Росіяни вдарили по центру Херсона: загинула працівниця МВА, є поранені
10:32
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі вербують місцевих жителів до батальйону "судоплатівців", - мер
10:30
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
10:27
В Італії затримали уродженця Молдови, який викрав картин із музею на €15 млн
10:23
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
10:20
Оновлено
Олександр Дубінський
ЗМІ написали про обшуки у Дубінського, нардеп спростував інформацію
10:14
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Британська розвідка назвала найефективніший БПЛА Росії протягом останнього року
10:09
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
Ворог став хитрішим: майор НГУ з Бахмутського напрямку
10:06
OPINION
Юрій Гудименко
Не забудьмо історію з Тишлеком
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блінкен та Остін відстоюють пакет допомоги Україні й Ізраїлю, а Макрон планує ядерні угоди з Казахстаном і Узбекистаном. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
09:58
Cybertruck
Tesla хоче виробляти до 200 тис. Cybertruck на рік, - Маск
09:49
КНДР
КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу
09:36
Маріуполь
Окупанти формують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі, - радник мера
09:28
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів може стати одним із головних претендентів на посаду генсека НАТО, - Politico
09:23
YouTube почав блокувати доступ до відео користувачам, які мають блокувальник реклами
09:18
Оновлено
Полтавщина
Нічна атака РФ: "шахеди" влучили в завод на Полтавщині, на Кіровоградщині є пошкодження
09:14
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Дії ЗСУ на Запорізькому напрямку створюють тиск для росіян на Херсонщині, - Гуменюк
09:02
Херсонщина
Росіяни ввечері обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, є поранені
08:54
Оновлено
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ. Він буде спрямований проти російської торгівлі, - ЗМІ
08:52
OPINION
Микола Княжицький
Стратегія Держкіно - втілення корупції
08:36
марка "Героїчні професії. Залізні люди"
"Героїчні професії": Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці
08:19
корабель рф
Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає
08:12
Валдіс Домбровскіс
ЄС прагне скоротити економічну залежність від Китаю, - віцепрезидент Єврокомісії
08:04
OPINION
Ігор Луценко
Ахметов: скромний ювілей першого проросійського мітингу на Донбасі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV