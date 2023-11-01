У Києві чотири дні поспіль проводитимуть безоплатні екскурсії
З 2 по 5 листопада Київський центр безоплатних екскурсій та Управління туризму та промоцій КМДА організовують заходи для містян та гостей
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
У столиці проведуть шість безоплатних екскурсій. Зокрема "Прогулянка Старим Києвом" у четвер, 2 листопада, о 15:00 (реєстрація за посиланням) або у п’ятницю, 3 листопада, о 17:00 (реєстрація). На ній можна дізнатися про історію Володимирського собору, Золотих воріт і Софійського собору.
Для любителів театрального життя Києва проводитимуть також екскурсію 3 листопада о 15:00 (реєстрація за посиланням). Під час прогулянки столицею можна довідатися, коли і як з’явилися театральні традиції, про перших і сучасних митців сцени.
4 листопада об 11:00 запрошують на екскурсію "Київ хрещатий", де покажуть старовинне місто, його людей і розкажуть про історію. Реєстрація.
Також 4 листопада о 12:00 можна приєднатися до екскурсії "Київ: стежиною воєнної історії", яка розкриє мілітарну історію столиці та подвиги українців у боротьбі за незалежність. А екскурсія "Київ історичний" 5 листопада вже набрала максимальну кількість людей.
Реєстрація на екскурсії обов'язкова. Перед заходом мають зателефонувати або надішлють SMS-повідомлення для підтвердження.
Екскурсійні маршрути адаптовано до умов воєнного стану, тому у разі повітряної тривоги всі учасники матимуть можливість сховатися в найближчому укритті.
- Також у Києві проводили безоплатні екскурсії, присвячені Незалежності України.
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