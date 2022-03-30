У Києві для громадського транспорту відкривають Південний міст
30 березня в Києві відкривають Південний міст для громадського транспорту, також працюють Північний і Дарницькі мости
Про це заявили в КМДА.
"Відсьогодні (30 березня, - ред.) для громадського транспорту відкривається Південний міст", - повідомили в міськадміністрації.
Через міст їздитимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.
Для автомобільного сполучення правого та лівого берегів Києва працюватимуть Північний і Дарницькі мости.
У КМДА наголосили, що водії повинні пропускати машини "швидкої" допомоги й автівки з гуманітарною допомогою.
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