У Києві для громадського транспорту відкривають Південний міст

Про це заявили в КМДА.



"Відсьогодні (30 березня, - ред.) для громадського транспорту відкривається Південний міст", - повідомили в міськадміністрації.



Через міст їздитимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.



Для автомобільного сполучення правого та лівого берегів Києва працюватимуть Північний і Дарницькі мости.



У КМДА наголосили, що водії повинні пропускати машини "швидкої" допомоги й автівки з гуманітарною допомогою.

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